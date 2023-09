Assenti dalla massima serie dal 2020 Riva Basket

Da sabato il Riva tonerà a calcare i parquet della massima serie femminile svizzera, lasciati nel 2020.

Per la presidentessa Califano, l’obiettivo è chiaro: «Vogliamo continuare a crescere, mettendo in campo la tenacia e la passione che ci contraddistinguono». La guida tecnica della squadra continuerà a essere assicurata da Andrea Piccinelli e Massimo Parmigiani. Due sono le nuove pedine chiamate a rinforzare la rosa: Kiara Bell, statunitense classe 2000, e Francesca Montesanti (ex Bellinzona). La seconda straniera è invece Marie Hunter, già a Riva la scorsa stagione.

