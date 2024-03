Marie Hunter ha firmato 23 punti Ti-Press

Il Riva ha colto ad Aarau un importante successo che gli permette di restare in piena corsa per i playoff, per i quali si qualificheranno le prime quattro squadre della graduatoria.

A due giornate al termine della regular season le momò, vittoriose 70-58, hanno due punti di ritardo dal Pully, impostosi 104-94 in casa dell’Hélios e quarto in classifica.

Swisstxt