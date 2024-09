Primoz Roglic KEY

Primoz Roglic è a un passo dal suo quarto trionfo alla Vuelta.

Swisstxt

Nella penultima tappa, con 7 GPM, lo sloveno ha controllato incrementando a oltre 2' il suo vantaggio nella generale sull'australiano Ben O'Connor e sullo spagnolo Enric Mas, secondo di giornata proprio davanti alla maglia rossa. A imporsi nella penultima tappa, 172km da Villarcayo con arrivo in salita sul Picon Blanco, è stato l'irlandese Eddie Dunbar, giunto al traguardo in solitaria per festeggiare la 2a vittoria parziale in questa edizione. Domenica la corsa si chiuderà con una cronometro di 24,6km.

Swisstxt