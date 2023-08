D.Kambundji KEY

Ditaji Kambundji si è messa decisamente in evidenza nel meeting Citius di Berna.

Davanti al suo pubblico, la bernese ha stabilito il nuovo record svizzero nei 100m ostacoli fermando il cronometro in 12"47, dopo averlo già migliorato nelle batterie in 12"51. La 21enne ha così spazzato via il precedente primato di Lisa Urech, quel 12"62 che resisteva dal 2011.

