La svedese Sarah Sjoestroem è stata la grande protagonista della serata di gare ai Mondiali di Fukuoka.

La 29enne ha conquistato il suo 5o oro iridato consecutivo nei 50m delfino e poco dopo ha fatto segnare il nuovo record del mondo in 1/2 dei 50m sl (23"61). Ha eguagliato il primato del mondo la lituana Ruta Meilutyte, che ha concluso la sua 1/2 dei 50m rana in 29"30. Nelle altre gare vittoria negli 800m sl della statunitense Katie Ledecky in 8'08"87 e incetta di ori dell'Australia, con Kaylee McKeown nei 200m dorso, Cameron McEvoy nei 50m sl e la staffetta mista 4x100m sl con primato mondiale

