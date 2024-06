Lo zurighese KEY

Il nuovo campione svizzero su strada è Mauro Schmid.

Swisstxt

Lo zurighese, attivo per il Veloclub Steinmaur, si è imposto in solitaria sulle strade di Aire-la-Ville, nel canton Ginevra, davanti a Simon Pellaud (+0'18") e a Stefan Bissegger (+0'25"). Il classe '99 ha lasciato sul posto Sébastien Reichenbach e Jan Christen a 30 chilometri dal traguardo per andarsi a prendere il successo. Il poschiavino Matteo Badilatti ha terminato al 20o posto.

Swisstxt