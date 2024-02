Sophie Hediger KEY

Sophie Hediger ci ha preso gusto: una settimana dopo aver colto il suo primo podio (2a) in CdM nello snowboardcross a St.

Moritz, l’elvetica si è ripetuta a Gudauri. In Georgia la 25enne zurighese si è piazzata 3a nella gara vinta dalla francese Chloé Trespeuch. In campo maschile 6o rango per Kalle Koblet. -Nella 2a gara di skicross di Alleghe, Alex Fiva è entrato di nuovo in finale ma dopo il 2o posto di venerdì si è dovuto accontentare del 4o rango, retrocesso per un contatto con Johannes Aujesky. A vincere è stato il canadese Reece Howden. In campo femminile nemmeno Saskja Lack e Talina Gantenbein hanno bissato il podio (7a e 6a).

Swisstxt