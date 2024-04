Zubi onora il campione Sommer: «Fa tutto giusto, che carriera!»

Yann Sommer festeggia lo scudetto con l'Inter. L'esperto di blue Sport Pascal Zuberbühler, ex estremo difensore della Nati, rende omaggio all'attuale portiere della Nazionale e spiega cosa rende Sommer così forte, anche in età avanzata.

Milan – Inter 1-2 Serie A, 33ème journée, Saison 23/24 22.04.2024

S. Zappella, J. Arnet Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Con la vittoria per 2 a 1 sul Milan di lunedì sera, l'Inter si è assicurata lo scudetto nella 33a giornata di campionato.

Al centro: Yann Sommer. Con 17 partite senza subire nemmeno un gol in Serie A, il portiere svizzero ha contribuito in modo determinante al trionfo dei neroazzurri.

Zubi, ex numero uno della Nati, elogia il connazionale: «Che stagione con l'Inter - e che carriera ha avuto Sommer!». Mostra di più

Dopo soli sei mesi a Monaco, Yann Sommer ha lasciato il Bayern la scorsa estate per cercare fortuna a Milano.

Ora è chiaro che il portiere internazionale ha trovato la felicità - e ha fatto tutto bene. Mentre il Bayern sta vivendo una stagione difficile, l'Inter sta dominando a piacimento la Serie A e ha già conquistato lo scudetto a cinque giornate dalla fine.

Dopo la vittoria per 2 a 1 contro i rivali cittadini del Milan lunedì sera, per i nerazzurri lo scudetto è realtà. L'ex portiere internazionale Pascal Zuberbühler non riesce a smettere di parlare di Sommer e dell'Inter.

«Che stagione con l'Inter - e che carriera per Yann Sommer!», ha dichiarato l'esperto di blue Sport. «L'anno scorso era campione di Germania, ora festeggia il titolo con l'Inter dopo una stagione incredibilmente forte».

Potrebbe anche essere stata la migliore stagione della carriera di Sommer, dice Zubi. «È difficile da analizzare. Ma sicuramente è stata una stagione di grande successo. Se diventi campione nella tua prima stagione all'Inter, hai fatto bene molte cose».

«La fiducia in Sommer è molto alta»

In questa stagione, il 35enne ha fatto registrare più clean sheet (23) che gol subiti (22). Sommer beneficia anche di una difesa eccellente. «Non ha molto da fare e non ha un'alta percentuale di salvataggi», dice Zubi.

«Ma è cresciuto in questa struttura e in questa squadra con estrema rapidità. C'è molta fiducia in lui». Con le sue qualità, Sommer può anche aiutare a costruire il gioco. «Lo fa in modo eccellente».

«Prende decisioni giuste»

Alla sua età, la maggior parte dei calciatori si avvia lentamente ma inesorabilmente verso la fine della carriera. Ma Sommer, che compirà 36 anni a dicembre, è ancora in piena forma. «I portieri sono come il vino. Più sono vecchi e meglio è», sorride Zubi, che è stato calciatore professionista fino a 40 anni.

«Yann si infortuna raramente, si prende cura del suo corpo, è concentrato e prende le decisioni giuste».

In ogni caso, Sommer non pensa di chiudere la sua carriera a breve. Il suo contratto con il Milan dura fino al 2026.

