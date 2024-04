Milan – Inter 1-2 Serie A, 33ème journée, Saison 23/24 22.04.2024

I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno battuto 2-1 il Milan e con cinque giornate di anticipo hanno vinto lo scudetto, il ventesimo della storia dell'Inter che vale la seconda stella sulla maglia.

SDA

A decidere il derby le reti di Acerbi al 18' del primo tempo e di Thuram al 4' della ripresa; al 35' il Milan accorcia le distanze con Tomori.

Triplice fischio e San Siro si trasforma in una bolgia. L'Inter ha vinto il ventesimo scudetto della sua storia e conquista matematicamente la seconda stella proprio contro il Milan nel derby.

Esplode la festa dei tifosi nerazzurri, i giocatori in campo si abbracciano, corrono sotto la Curva dell'Inter, si lasciano andare sdraiati a terra come Lautaro Martinez in mezzo al campo.

La panchina tutta corre in campo e iniziano i salti di gioia, i cori, le lacrime come quelle di Calhanoglu. Bastoni imbraccia lo scudetto con il numero 20. Simone Inzaghi viene travolto dalla sua squadra dopo una cavalcata che non ha mai visto veri ostacoli.

E' il miglior modo per celebrare un traguardo storico. Poco importa se piove a dirotto dalla mattina, se si sente aria fredda di montagna. L'Inter è campione d'Italia, ha battuto il Milan per la sesta volta consecutiva.

So feiert Inter im Stadion den Scudetto 22.04.2024

«Ripetetelo alla Madonnina chi è il campione e chi il piangina» lo striscione esposto dalla Curva Nord nerazzurra.

In classifica l'Inter ha 86 punti, 17 in più del Milan; mentre i punti ancora a disposizione sono soltanto 15.

Stavolta nessun braccino

Guardare tutti dall'alto della classifica, a volte, fa venire le vertigini. Quante volte squadre capoliste si sono sgonfiate, vuoi per momenti di forma negativi, vuoi per il più classico «braccino», la paura di essere ad un passo dalla vittoria.

All'Inter di Simone Inzaghi era già successo nel 2021/22 quando, in fuga sul Milan, si fece rimontare prima nel derby e poi in classifica, passando anche da una sconfitta cocente come quella col Bologna per mettere lo scudetto nelle mani dei cugini rossoneri.

I migliori però sanno imparare dai propri errori e la cavalcata dell'Inter verso il ventesimo scudetto della sua storia nasce anche dagli sbagli commessi nelle ultime stagioni.

Zhang e Inzaghi

Il secondo tricolore dell'era Zhang, quello che vale la seconda stella, porta la firma di Simone Inzaghi, capace di succedere ad Antonio Conte nel palmares degli allenatori vincenti in nerazzurro, chiudendo idealmente il cerchio dopo la delusione di quello scudetto perso nel testa a testa col Milan quando il tecnico piacentino era alla prima stagione sulla panchina interista.

Stavolta nemmeno la delusione per l'eliminazione in Champions League contro l'Atletico Madrid agli ottavi ha intaccato la corsa dell'Inter, anche quando le gambe hanno iniziato ad andare più lente per la fatica di tante gare stagionali.

Le due stelle sul petto

L'Inter conquista il ventesimo scudetto della sua storia e succede al Napoli.

Nell'albo d'oro la Juventus domina con 36 scudetti vinti, seguita dall'Inter a 20 e dal Milan a 19; poi più indietro Genoa (9), Torino, Pro Vercelli e Bologna (7), Napoli e Roma (3), Fiorentina e Lazio (2), Cagliari, Casale, Sampdoria e Verona (1).

SDA