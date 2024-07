Benno Schmitz Imago

Il Grasshopper ha ingaggiato Benno Schmitz per le prossime tre stagioni.

Il terzino destro proviene dal Colonia e in carriera vanta 132 presenze in Bundesliga, divise tra i neoretrocessi e il Lipsia. -Il San Gallo ha pescato dall’Atalanta per rinforzare il suo reparto offensivo ed ha ottenuto il prestito del giovane Moustapha Cissè, già autore di 8 reti in 22 partite con la seconda squadra dei bergamaschi in Serie C. I biancoverdi avranno la possibilità di ingaggiare l’attaccante 20enne a titolo definitivo al termine della stagione.

