Keller KEY

Alessandra Keller ha trionfato nella prova di Coppa del Mondo di short track a Nove Mesto.

Swisstxt

La 28enne elvetica è riuscita a difendesi nel finale dal ritorno della francese Pauline Ferrand-Prévot e della statunitense Haley Batten. In campo maschile è salito sul podio Thomas Litscher, battuto solo dal transalpino Victor Koretzky e dall’americano Christopher Blevins. Ottima prova di Filippo Colombo, quinto. Un buon segnale del ticinese alla vigilia della gara di cross-country fondamentale per l’assegnazione del secondo selezionato elvetico, insieme a Nino Schurter, per i Giochi di Parigi.

