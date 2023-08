Balanche Imago

Mountain bike: caduta rovinosamente durante le qualificazioni della gara di downhill a Vallnord (Andorra) lo scorso venerdì, Camille Balanche deve dare forfait per il resto della stagione, che prevede ancora quattro tappe di CdM.

La 33enne ha dichiarato di non ricordare nulla dell'incidente, che le ha procurato un trauma cranico moderato e contusioni al torace: «Dovrò restare in un centro neuroriabilitativo in Svizzera per alcune settimane ma dovrei recuperare pienamente».

