Alessandra Keller KEY

La seconda metà di stagione si è aperta sotto i migliori auspici per la squadra svizzera di mountain bike.

Sul percorso andorrano di Pal Arinsal, Alessandra Keller ha fatto sua la prova di short track per la terza volta in carriera, confermando il particolare feeling. Decisiva, per la 27enne, la sparata piazzata all'inizio del penultimo giro, andata a stroncare le ambizioni di Evie Richards e Puck Pieterse.

Poco dopo, al termine di un palpitante testa a testa, Nino Schurter ha invece dovuto lasciare la vittoria a Luca Schwarzbauer. Terzo, in una gara disertata da Filippo Colombo, Jordan Sarrou.

Swisstxt