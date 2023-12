Dominio assoluto

obiettivo minimo dei 1/4 ai Mondiali femminili di unihockey in corso a Singapore e lo ha fatto togliendosi la soddisfazione di un particolare record.

La Svizzera ha centrato l’ Vittoriose all’esordio contro la Norvegia e sconfitte in seguito dalla Finlandia, le rossocrociate hanno passeggiato nel loro terzo incontro del Gruppo A contro la Lettonia, umiliandola con un eloquente 22-1 in quello che è diventato il loro successo più netto nella storia della rassegna iridata. Stettler e compagne, seconde nel loro girone, dovranno attendere per conoscere il prossimo avversario.

Swisstxt