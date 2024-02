Avanti

La Svizzera di unihockey può subito tornare a sperare in una medaglia iridata.

Dopo la deludente campagna casalinga del 2022, i rossocrociati si sono infatti come da pronostico qualificati per i prossimi Mondiali in programma a fine anno a Malmoe (Svezia). Gli elvetici, sinora sempre presenti all’ultimo atto e con 8 medaglie all’attivo (7 bronzi e un argento), si sono sbarazzati nelle qualificazioni anche della Danimarca per 11-3, dopo aver già piegato l’Italia (16-2) e il Belgio (13-2). Inutile l’ultimo incontro degli uomini di Schoenbeck con la Slovenia domenica.

