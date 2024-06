Mumenthaler Reuters

La Svizzera ha chiuso gli Europei di Roma con un bottino di nove medaglie, di cui quattro del metallo più prezioso, e al quinto posto nel medagliere.

Nella serata di chiusura dopo lo splendido oro di Lobalu gli elvetici non sono riusciti a salire sul podio nelle staffette 4x100m. Il quartetto elvetico ha conlcuso in 5a posizione, mentre l’oro è andato come da pronostico all’Italia. Le rossocrociate sono invece state squalificate dopo che Sarah Atcho-Jaquier ha perso il testimone poco prima del traguardo quando era in lotta con la frazionista olandese per il bronzo.

