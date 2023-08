Svizzera KEY

Alla Svizzera serviva una vera e propria impresa per battere i Paesi Bassi agli ottavi di EuroVolley, ma così non è stato.

A Firenze le rossocrociate, che possono comunque essere soddisfatte del loro percorso visto il raggiungimento di questo stadio nella rassegna continentale per la prima volta, hanno dovuto inchinarsi alle avversarie per 3-0. Le elvetiche hanno provato a lottare per restare aggrappate al match, ma il livello sia fisico che tecnico delle olandesi non ha lasciato scampo a Laura Kuenzler e compagne, crollate definitivamente nel terzo set.

Swisstxt