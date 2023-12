KEY

Vicina all'impresa e nonostante una prestazione di tutto rispetto, la Nazionale svizzera di unihockey è stata sconfitta dalla Svezia per 4-2, venendo così eliminata in semifinale dai Mondiali in atto a Singapore.

In una partita dove le squadre si sono date battaglia, le elvetiche sono state capaci più volte di accorciare il distacco sulle avversarie, senza però mai riuscire a portarsi in vantaggio. Le scandinave difenderanno così il titolo nella finale contro la Finlandia, mentre le svizzere dovranno invece accontentarsi della sfida contro la Cechia per il bronzo.

Swisstxt