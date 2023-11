Herminjard ha firmato 17 punti KEY

La strada verso Euro 2025 si è fatta ancora più in salita per la Svizzera femminile, che perdendo 85-61 in Montenegro ha incassato la seconda sconfitta nelle prime due partite di qualificazione nel Gruppo H.

Miglior marcatrice delle elvetiche, che non hanno schierato la ticinese Nancy Fora, è stata Evita Herminjard con 17 punti.

Swisstxt