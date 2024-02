Anthony Polite KEY

Due su due per la Svizzera nel primo turno delle prequalificazioni ai Mondiali 2027.

Gli uomini di Papatheodorou hanno vinto anche in Irlanda (86-63) dopo aver già messo sotto l'Azerbaigian e sono primi in solitaria nel Gruppo A. A Dublino i rossocrociati sono partiti subito bene, e grazie anche ai molti punti garantiti dalla panchina sono giunti alla pausa lunga sul 41-29. Dopo un piccolo calo, Solcà e compagni hanno allungato senza più voltarsi. I rossocrociati hanno portato 4 elementi in doppia cifra, tra i quali Polite (10). Le prossime due partite sono ora previste in novembre.

Swisstxt