Dopo l'ottima qualificazione, chiusa al quarto posto, Noe Seifert, bronzo al cavallo a maniglie, Matteo Giubellini, Christian Baumann e Taha Serhani non hanno brillato concludendo con 245,359 punti. Trascinata da Illia Kovtun, l'Ucraina ha conquistato l'oro con 255,762 punti, 0,333 in più della Gran Bretagna. Terzo posto per i padroni di casa dell'Italia. Equitazione: Steve Guerdat ha vinto il GP di Fontainebleau (Francia) in sella a Dynamix, giumenta con cui parteciperà alle Olimpiadi di Parigi.

