La terza finale consecutiva Keystone

La finale degli Europei di beach volley non parlerà (per la prima volta nella storia) tutta Schwyzerduetsch.

A Vienna, infatti, solo il duo formato da Hueberli e Brunner ha staccato il biglietto per l'ultimo atto. Le vicecampionesse in carica hanno piegato la resistenza delle tedesche Ludwig e Lippmann al termine di tre combattutissimi set, 21-19 19-21 16-14 il punteggio. A.Vergé-Dépré e Maeder hanno dal canto loro mancato l'appuntamento con la finale, inchinandosi (in tre set finiti con i parziali di 25-27 21-17 15-13) alle spagnole Mendoza e Moreno.

Swisstxt