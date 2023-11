Tirinzoni KEY

Curling: la Svizzera femminile si è qualificata per le semifinali degli Europeidi Aberdeen con due turni d’ Contro Estonia (6-5) e Scozia (5-2), Tirinzoni e compagne hanno infatti continuato la loro marcia restando imbattute nella competizione, che le vede saldamente in testa al round robin dopo 7 partite. Successo anche per i rossocrociati guidati da Schwaller, che hanno battuto 8-4 la Germania.

