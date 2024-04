Gottardo

Sarà un Tour de Suisse molto ticinese quello di quest’anno.

L’87esima edizione vedrà infatti toccare la Svizzera italiana in ben tre delle otto tappe previste nella gara che si terrà dal 9 al 16 di giugno.

La carovana giungerà sul San Gottardo come arrivo della 4a frazione (mercoledì 12), proseguirà il giorno seguente nella tappa Ambrì-Carì e ripartirà dal Sud delle Alpi venerdì lasciando Locarno per passare sulla Nuefenen e giungere in Vallese.

Il via di questa edizione avverrà in terra «straniera» con la crono che si svolgerà nei dintorni di Vaduz.

