Titolata KEY

Danielle Collins (WTA 53) ha ottenuto il suo primo successo in un WTA 1000.

Swisstxt

La statunitense ha trionfato a Miami battendo in finale la più quotata Elena Rybakina (4) per 7-5 6-3. Nel primo set ha regnato l'equilibrio, con la 30enne che ha salvato anche 5 break point prima di rubare il servizio alla kazaka nel 12o gioco. Nella seconda frazione decisivo è stato il break nell'ottavo game che ha dato il terzo titolo nel circuito all'americana. Sullo stesso campo andrà in scena domenica la finale del torneo maschile che opporrà Jannik Sinner (ATP 3) e Grigor Dimitrov (12).

Swisstxt