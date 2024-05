Ruud KEY

Casper Ruud (ATP 7) si è aggiudicato per la terza volta il torneo ATP di Ginevra.

Swisstxt

Dopo aver disputato il penultimo atto in mattinata, battendo l'italiano Flavio Cobolli (56), nel pomeriggio il 25enne ha trionfato in finale contro Tomas Machac (44), imponendosi con i parziali di 7-5 6-3. Il sorprendente ceco, capace venerdì di eliminare il numero 1 al mondo Novak Djokovic, dovrà dunque ancora attendere prima di festeggiare il suo primo titolo sul circuito ATP. Per il norvegese si tratta invece del 12o trionfo in carriera, il 2o del 2024 dopo quello colto a Barcellona.

Swisstxt