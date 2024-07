Jannik Sinner KEY

Il numero 1 al mondo Jannik Sinner ha fatto suo il derby italiano contro Matteo Berrettini (ATP 59).

L'altoatesino, perfetto nei tre tie-break giocati, si è imposto per 7-6 (7/3) 7-6 (7/4) 2-6 7-6 (7/4) al termine di una vera e propria battaglia. Anche un altro italiano ha raggiunto il terzo turno di Wimbledon. Fabio Fognini (94) ha fatto il colpaccio battendo 6-4 7-5 6-7 (1/7) 6-3 Casper Ruud (8). Ai 1/16 ci saranno pure Carlos Alcaraz (3) e Daniil Medvedev (5). Lo spagnolo ha superato in tre set Aleksandar Vukic (69), il russo Alexandre Muller (102) in quattro frazioni.

