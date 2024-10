A soli 21 anni Alcaraz ha già raggiunto un traguardo mai riuscito né a Roger, Djoko o Rafa

Carlos Alcaraz KEYSTONE

Dopo aver battuto Jannik Sinner nella finale di Pechino, a soli 21 anni Carlos Alcaraz ha raggiunto un altro record. Ecco quale.

Carlos Alcaraz ha battuto mercoledì Jannik Sinner nella finale del China Open, torneo ATP 500.

Si tratta del diciassettesimo trionfo in carriera per il 21enne spagnolo.

Vincendo a Pechino, ha conquistato un traguardo mai riuscito ai Big 3, cioè vincere un torneo ATP su tutte le superfici. Mostra di più

Ricordiamo che il grandissimo Roger Federer e l'indistruttibile Novak Djokovic hanno vinto il loro primo torneo del grande Slam a 22 anni, mentre Rafael Nadal, a 21 anni, aveva già trionfato per tre volte a Parigi.

Dal canto suo Carlo Alcaraz, che di anni ne ha oggi 21, di trionfi nei Grandi Slam ne ha già incamerati quattro.

4 Grand Slams at 21 years old. pic.twitter.com/s2rjudCRgI — carlos alcaraz (@cazgifs) July 14, 2024

Mercoledì a Pechino, dove si giocava il torneo China ATP 500, lo spagnolo ha avuto la meglio, per la terza volta in stagione, del numero 1 al mondo Jannik Sinner.

Dopo quasi quattro ore di gioco, dove nessuno dei due si è risparmiato, Alcaraz ha inanellato sette punti consecutivi nell'ultimo tie break, spezzando la resistenza del rivale e conquistando il titolo: il primo nella capitale cinese, il 17esimo in carriera (5 su campi duri, 8 su campi in terra battuta, 1 su campi indoor e 3 su campi in erba).

Con quest'ultima vittoria il numero 2 al mondo ha così raggiunto un record incredibile, che nemmeno i Big 3, in passato, erano riusciti a ottenere. Si tratta del 5° titolo ATP 500 in carriera.

Dopo i successi sulla terra battuta di Rio De Janeiro (2022) e Barcellona (2022 e 2023) e sull'erba del Queen's (2023), Carlitos ha ottenuto il suo primo titolo ATP 500 sui campi duri, diventando il primo tennista a vincere almeno un titolo maschile in questa categoria su tutte e tre le superfici.

A Rafa è mancata l'erba, Djoko ha vinto solo sul duro, Roger mai sulla terra battuta

Vero anche che a causa del minor numero di tornei in questa categoria in passato, i tre mattatori del tennis mondiale di inizio secolo non sono riusciti a raggiungere questo risultato.

Rafa ha vinto sull'erba del Queen's, nel 2008, quando il torneo inglese era ancora un ATP 250. Il campione serbo, in questa categoria, ha invece collezionato 15 vittorie, ma tutte su campi duri. Il Maestro svizzero ha vinto invece ben 24 titoli ATP 500, ma nessuno di questi sulla terra battuta.

Stagione da incorniciare per Alcaraz

Si tratta dunque di un altro record per il giovanissimo spagnolo, che lo proietta sempre più nella storia del tennis, a soli 21 anni.

In stagione ha vinto finora 4 titoli (Indian Wells, French Open, Wimbledon e Pechino) ed è stato finalista alle Olimpiadi di Parigi, battuto da Novak Djokovic.

Prima di terminare la stagione è previsto che giochi anche a Parigi (Rolex Paris Masters) e prima ancora, in Arabia Saudita, dove parteciperà al ricchissimo Sx Kings Slam di Riyadh.