Carlos Alcaraz KEY

Alcaraz (ATP 2) e Medvedev (4) si giocheranno il trofeo a Indian Wells.

In semifinale lo spagnolo, detentore del titolo, ha battuto Sinner (3) mentre il russo ha superato Paul (17). La sfida tra l’iberico e l’italiano ha mantenuto tutte le promesse, risultando spettacolare e tirata, chiusa sul 1-6 6-3 6-2 dopo oltre due ore di gioco e un'interruzione per pioggia di tre ore. Si ferma così a 19 la striscia vincente del vincitore degli Australian Open, che era ancora imbattuto nel 2024. Medvedev dal canto suo ha approfittato anche di una distorsione a una caviglia dello statunitense per imporsi.

Swisstxt