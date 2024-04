Carlos Alcaraz KEY

Carlos Alcaraz ha dichiarato forfait per il Masters 1000 di Monte Carlo.

Swisstxt

Il numero 3 mondiale ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio all’avambraccio destro. «Ho lavorato fino all’ultimo per questo torneo per cercare di recuperare da una compressione del nervo mediale, ma è stato impossibile e dunque non sono in grado di giocare», ha spiegato sui social.

Swisstxt