Carlos Alcaraz Keystone

Il Masters 1000 di Parigi-Bercy ha già perso uno dei favoriti del torneo e si tratta di Carlos Alcaraz (ATP 2).

Impegnato nei sedicesimi di finale contro Roman Safiullin (45) l’iberico, già assente dagli Swiss Indoors di Basilea per un’infiammazione al piede sinistro, è stato sconfitto per 6-3 6-4 in 1h39’ di gioco.

Swisstxt