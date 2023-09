Alcaraz KEY

Sconfitto da Daniil Medvedev in semifinale agli US Open, Carlos Alcaraz ha deciso di rinunciare all'appuntamento di Coppa Davis in programma la prossima settimana a Valencia.

Il 20enne avrebbe dovuto essere il leader della Spagna, vista anche l'assenza di Rafa Nadal, nelle sfide contro la Serbia di Novak Djokovic, la Cechia e la Corea del Sud e a rimpiazzarlo sarà l'esperto Alberto Ramos. Le prime due di ogni gruppo accederanno agli ottavi di finale, previsti a Malaga dal 21 al 26 novembre. La Svizzera sarà di scena a Manchester contro Gran Bretagna, Australia e Francia.

Swisstxt