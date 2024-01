Rafael Nadal Keystone

atteso ritorno di Rafael Nadal agli Australian Open non ci sarà.

L’ Il maiorchino ha annunciato di non poter partecipare al torneo a causa dei problemi muscolari apparsi a Brisbane, dove era stato sconfitto venerdì ai quarti di finale dopo il suo rientro. «Una volta tornato a Melbourne ho avuto l’occasione di fare una risonanza e ho un microstrappo a un muscolo, fortunatamente non nello stesso punto dove ero infortunato», ha spiegato sui social. «Attualmente non sono pronto per competere ai massimi livelli in match sui 5 set. Quindi torno in Spagna dove vedrò il mio dottore, mi curerò e riposerò».

