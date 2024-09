Avanti

Continuano senza particolari patemi gli US Open per i due numeri 1 al mondo.

Jannik Sinner ha eliminato agli ottavi di finale Tommy Paul (ATP 14) con il punteggio di 7-6 (7/3) 7-6 (7/5) 6-1 in 2h46’ di gioco. Pur avendo iniziato male (sotto 4-1 con due break concessi), l’italiano si è prontamente ripreso e ha sistemato l’americano per regalarsi un interessante quarto con Daniil Medvedev (5). Ancora più facile l’impegno per Iga Swiatek (WTA 1). La polacca ha infilato un altro 2-0 battendo la russa Liudmila Samsonova (16) per 6-4 6-1. Ad attenderla ora c'è Jessica Pegula (6)

