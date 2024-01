Victoria Azarenka KEY

In campo femminile nel big match della sessione diurna del sabato di Melbourne, Azarenka (WTA 22) ha eliminato la lettone Ostapenko (10) in due set.

Ora la bielorussa sfiderà l'ucraina Yastremska (93), che ha battuto in tre set la statunitense Navarro (26). La sfida tutta cinese è invece andato alla più quotata Zheng (15), che però è dovuta passare dal super tie-break per mettere in riga Wang (94), mentre il confronto tra francesi è stato dominato da Dodin (95), che ha superato Burel (51) in 1h15’. Approdano alla seconda settimana pure Paolini (31) e Kalinskaya (75).

Swisstxt