Bencic Imago

Vittima di una forte intossicazione alimentare rimediata mentre si trovava in Messico, Belinda Bencic (WTA 15) dopo aver saltato il Masters 1000 di Pechino dovrà saltare anche il torneo di Zhengzhou, rinunciando così alle residue chances di qualificazione alle WTA Finals.

La sangallese dovrebbe rientrare in tempo per le finali di Billie Jean King Cup per difendere il titolo conquistato con la Svizzera.

Swisstxt