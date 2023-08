Belinda Bencic KEY

Belinda Bencic (WTA 14) si è subito arresa al 1o turno a Cincinnati.

L'elvetica si è inchinata per 4-6 6-3 6-2 di fronte a Cristina Bucsa (84). E pensare che la campionessa olimpica era in vantaggio 6-4 2-0 e servizio a suo favore, con una palla per andare sul 3-0 e poi due nel turno di battuta seguente della spagnola per andare sul 3-1. Ma i 14 doppi falli commessi durante l'incontro l'hanno condannata alla sconfitta, con la qualificata iberica che ha messo a segno ben 10 break. La sangallese già l'anno scorso era uscita al primo turno in questo WTA 1000 in Ohio.

Swisstxt