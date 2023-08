Belinda Bencic KEY

Poche ore dopo aver sconfitto Petra Kvitova (WTA 9) agli 1/8, Belinda Bencic (13) ha dovuto salutare il WTA 1000 di Montréal.

Proprio come a Washington sabato scorso, la rossocrociata si è arresa ai quarti, questa volta perdendo contro Liudmila Samsonova (18) con il risultato di 6-4 6-4. Dopo un primo set piuttosto equilibrato, in cui a fare la differenza è stata la russa al settimo game strappando il servizio all'elvetica, nella seconda frazione la 26enne ha avuto tre palle break per provare a rimettere la partita in parità ma senza successo.

Swisstxt