Di nuovo sui campi in novembre KEY

Il ritorno alle competizioni di Belinda Bencic sembra essere arrivato.

Swisstxt

Swiss Tennis ha annunciato che la campionessa olimpica a Tokyo 2021 farà parte della squadra elvetica per il playoff di Billie Jean King Cup in programma in novembre contro la Serbia. La 27enne, che aveva giocato la sua ultima partita ufficiale nel settembre del 2023, si sta nuovamente allenando dopo la nascita della prima figlia lo scorso aprile.

Swisstxt