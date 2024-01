Avanti

Continuano a mietere successi gli svizzeri nelle qualificazioni degli Australian Open.

In campo maschile, oltre ad Alexander Ritschard (ATP 198) ha staccato il pass per il secondo turno anche Marc-Andrea Huesler (191), che ha battuto l’austriaco Filip Misolic (146) per 3-6 6-4 6-3.

Tra le donne invece, a superare il primo scoglio come aveva già fatto in precedenza Jil Teichmann (WTA 130) sono state Céline Naef (137) e Lulu Sun (189). E' già al terzo turno Simona Waltert (166), che ha ribaltato l'iberica Marina Bassols (113) 2-6 6-1 6-3.

