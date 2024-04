Jannik Sinner Imago

I primi due tennisti della classifica ATP non hanno sbagliato i loro impegni nel Masters 1000 di Monte Carlo, staccando così il biglietto per le semi.

Jannik Sinner (ATP 2) ha dovuto faticare parecchio per battere 6-4 6-7 (6/8) 6-3 in oltre 2h30’ Holger Rune (7) e regalarsi così la sfida contro Stefanos Tsitsipas (12), capace a sua volta di superare 6-4 6-2 Karen Khachanov (17). Era invece dal 2015 che Novak Djokovic (1) non accedeva alle 1/2 nel Principato. Dopo il 7-5 6-4 rifilato ad Alex de Minaur (11), Tra Nole e la finale ci sarà Casper Ruud (10), vittorioso 6-3 4-6 6-1 contro Ugo Humbert (15).

Swisstxt