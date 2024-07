Matteo Berrettini batte Stefanos Tsitsipas e vola in finale a Gstaad Imago

Sarà Matteo Berrettini (ATP 82) contro Quentin Halys (192) la finale del torneo ATP 250 di Gstaad.

L'italiano ha sconfitto 7-6 (8/6) 7-5 la testa di serie numero 1 Stefanos Tsitsipas (12). A far la differenza per il 28enne di Roma è stato il servizio e la freddezza al momento di piazzare il break. A contendere la vittoria finale ci sarà il qualificato francese, capace di battere il più quotato Jan-Lennard Struff (37) con i parziali di 6-3 7-6 (7/2) in 1h20’ di gioco. A Bastad invece in finale ci sarà Rafael Nadal (261), che ha battuto 4-6 6-3 6-4 Duje Ajdukovic (130).

