Una delle semifinali di Gstaad vedrà in campo due finalisti Slam.

Sabato pomeriggio (verso le 13h30) Matteo Berrettini (ATP 82) affronterà infatti Stefanos Tsitsipas (12). Il romano, campione sulla terra bernese nel 2018, si è qualificato superando per 7-6 (9/7) 7-6 (7/2) nei quarti il canadese Félix Auger-Aliassime (18), mentre il greco ha battuto Fabio Fognini (80) 6-4 6-3. Intanto a Bastad Rafael Nadal (261) ha centrato la prima semifinale in stagione. Per piegare l'argentino Mariano Navone (36) in 3 set lo spagnolo ha impiegato la bellezza di 4 ore di gioco.

