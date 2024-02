La squadra rossocrociata freshfocus

Rémy Bertola (ATP 407) dovrà pazientare ancora per fare il suo esordio in Coppa Davis.

Convocato per la prima volta in Nazionale, il ticinese non figura nelle prime scelte di Severin Luethi per affrontare a Groningen i Paesi Bassi. Aprirà le danze venerdì alle 14h00 Marc-Andrea Huesler (199), che se la vedrà con Tallon Griekspoor (29), mentre nel secondo singolare Leandro Riedi (175) incrocerà la racchetta con Botic van de Zandschulp (63). Sabato nel doppio i colori rossocrociati dovrebbero venire difesi da Alexander Ritschard (183) e Jérôme Kym (431), come Bertola chiamato all'ultimo.

Swisstxt