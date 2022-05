Capolavoro di Jil Teichmann

Jil Teichmann KEY

Continua il percorso al Roland Garros per Jil Teichmann (WTA 24), che ha staccato il biglietto per gli 1/8, suo miglior risultato in un Grande Slam.

L'elvetica ha infatti superato l'ex numero uno al mondo Victoria Azarenka (15), già semifinalista alla Porte d'Auteuil nel 2013, con il punteggio di 4-6 7-5 7-6 (10/5). La nativa di Barcellona si è così vendicata dopo esser stata eliminata al 2o turno dalla bielorussa nell'ultimo Australian Open. Sotto 6-4 3-1, la rossocorociata è anche riuscita a piazzare un break pesantissimo nel 3o set quando l'avversaria stava servendo per il match.

Swisstxt