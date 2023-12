Tadej Pogacar KEY

Ciclismo: Tadej Pogacar ha annunciato che per la prima volta in carriera ha intenzione di partecipare al Giro d'Italia nel 2024.

Lo sloveno vanta due successi al Tour (2020 e 2021). Tennis: Rémy Bertola (ATP 353) si è laureato campione svizzero. Il 25enne ticinese non ha dato scampo ai suoi avversari nel torneo andato in scena a Bienne, battendo in finale il 35enne Yann Marti per 6-4 6-1.

Swisstxt