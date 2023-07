Elisabetta Cocciaretto KEY

Elisabetta Cocciaretto (WTA 42) è a un passo dal conquistare il torneo Ladies Open di Losanna.

In una partita interrotta più volte a causa della pioggia l'italiana si è imposta in semifinale su Anna Bondar (155) con il risultato di 6-7 (3/7) 7-6 (8/6) 7-5. Dopo aver perso il primo set ed essere finita sotto 3-0 nella seconda frazione, la 22enne di Ancona è riuscita a trovare le giuste energie per mettere in atto un'ottima rimonta, chiudendo l'incontro al secondo match point. Nel derby francese, Clara Burel (84) ha sconfitto la sua connazionale Diane Parry (90) per 4-6 7-6 (7/2) 6-3.

