Elisabetta Cocciaretto (WTA 42) è la vincitrice del Ladies Open di Losanna 2023.

La testa di serie numero 2 si è imposta in finale su Clara Burel (84), già finalista nel 2021, con il risultato di 7-5 4-6 6-4, aggiudicandosi così il suo primo titolo WTA in carriera. Dopo aver conquistato la prima frazione l'italiana è poi ceduta nella seconda, che ha visto la francese rimettere la partita in parità. A definire la vincitrice è quindi stato il terzo set, nel quale la nativa di Ancona ha chiuso i giochi al primo match point. A partire da domani Cocciaretto entrerà nelle top 30 del ranking mondiale.

