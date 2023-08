Il presidente Andrea Gaudenzi Imago

L'ATP ha annunciato la creazione, a partire dal 2024, di un'assicurazione finanziaria per i miglior 250 giocatori al mondo.

Questa garantirà un guadagno minimo annuale, degli introiti in caso di infortuni e un anticipo sui guadagni per i nuovi entrati nella top 125.

Al termine di ogni stagione l'ATP verserà ad ogni giocatore della top 250 un importo che, sommato ai premi incassati nei vari tornei disputati, permetterà loro di raggiungere un guadagno minimo.

Questo è stato fissato a 300'000 dollari per i top 100, a 150'000 per chi è classificato tra il 101o e il 175o posto e a 75'000 per gli altri 75.

