Novak Djokovic Imago

Arrivava da tre estenuanti battaglie, ma Novak Djokovic (ATP 1) non ne ha minimamente risentito.

Il serbo ha sconfitto Grigor Dimitrov (17) per 6-4 6-3 in finale a Parigi-Bercy. Il numero uno al mondo ha sfruttato tre delle quattro palle break concesse dal bulgaro, che al contrario dell'avversario ha commesso molti più errori non forzati (16-4). Finalista lo scorso anno, in cui è stato battuto da Holger Rune, Nole si è imposto nella capitale transalpina per la settima volta ed è inoltre diventato il primo della storia a raggiungere 40 Masters 1000 vinti.

Swisstxt